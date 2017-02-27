Воробьев: Посещаемость Гран-при России будет впечатляющей благодаря пятничному билету

Четвертый в истории российский этап «Формулы-1» пройдет в Сочи с 27 по 30 апреля 2017 года.

«Мы довольны спросом. Сейчас у нас есть новый продукт — пятничный билет, который позволяет прийти на любую трибуну кроме главной посмотреть практику, — сказал Воробьев. — Продукт очень популярен среди жителей Сочи, которые могут в пятницу прочувствовать атмосферу “Формулы-1”, а в воскресенье посмотреть гонку дома. Мы надеемся, что просмотр заездов в пятницу повысит спрос на билеты Гран-при, и люди захотят и в воскресенье прийти на трибуну».

«Но не можем гарантировать, что в пятницу билеты на гонку еще останутся. Но, учитывая интерес к пятничному билету, цифры посещаемости за уикенд будут впечатляющими», — подчеркнул собеседник агентства.