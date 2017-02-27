Воробьев: Посещаемость Гран-при России будет впечатляющей благодаря пятничному билету
Посещаемость
Гран-при России «Формулы-1» в 2017 году будет впечатляющей благодаря новому продукту — пятничному билету, заявил агентству «Р-Спорт» промоутер сочинского этапа Сергей Воробьев.
Четвертый в истории российский этап «Формулы-1» пройдет в Сочи с 27 по 30 апреля 2017 года.
«Мы довольны спросом. Сейчас у нас есть новый продукт — пятничный билет, который позволяет прийти на любую трибуну кроме главной посмотреть практику, — сказал Воробьев. — Продукт очень популярен среди жителей Сочи, которые могут в пятницу прочувствовать атмосферу “Формулы-1”, а в воскресенье посмотреть гонку дома. Мы надеемся, что просмотр заездов в пятницу повысит спрос на билеты
«Но не можем гарантировать, что в пятницу билеты на гонку еще останутся. Но, учитывая интерес к пятничному билету, цифры посещаемости за уикенд будут впечатляющими», — подчеркнул собеседник агентства.
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