Хэмилтон завершил первый день тестов в Барселоне с лучшим временем
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон побил утреннее время гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля более чем на секунду и возглавил итоговый протокол первого тестового дня в Барселоне.
Второй результат у также прибавившего Феттеля, причём он, в отличие от Льюиса, проехал свой лучший круг на «медиуме», а не на «софте». На третьем месте представитель «Уильямса» Фелипе Масса.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:21.765 (78 кругов)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0.113 (129)
3. Фелипе Масса («Уильямс») +0.311 (103)
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.129 (51)
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.161 (50)
6. Валттери Боттас («Мерседес») +1.404 (79)
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.944 (39)
8. Карлос
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +3.019 (57)
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.087 (29)
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +5.076 (72).
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