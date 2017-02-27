Хэмилтон завершил первый день тестов в Барселоне с лучшим временем

Второй результат у также прибавившего Феттеля, причём он, в отличие от Льюиса, проехал свой лучший круг на «медиуме», а не на «софте». На третьем месте представитель «Уильямса» Фелипе Масса.



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:21.765 (78 кругов)

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0.113 (129)

3. Фелипе Масса («Уильямс») +0.311 (103)

4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.129 (51)

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1.161 (50)

6. Валттери Боттас («Мерседес») +1.404 (79)

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1.944 (39)

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.729 (52)

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +3.019 (57)

10. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.087 (29)

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +5.076 (72).