Контракт на проведение Гран-при России «Формулы-1» продлен до 2025 года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее контракт действовал до 2021 года.

«Провели переговоры и контракт на проведение этапа “Формулы-1” в России продлен до 2025 года», — сказал Козак.