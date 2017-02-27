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27 февраля 2017, 18:07 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Контракт на проведение Гран-при России «Формулы-1» продлен до 2025 года

СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр ТАСС Андрей Карташов/. Контракт на проведение российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» продлен до 2025 года. Об этом ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Контракт на проведение Гран-при России Формулы-1 продлен до 2025 года - Фото Увеличить
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Ранее контракт действовал до 2021 года.

«Провели переговоры и контракт на проведение этапа “Формулы-1” в России продлен до 2025 года», — сказал Козак.

Четвертый Гран-при России в истории пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.
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