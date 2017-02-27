Магнуссен рассказал об аварии, в которую попал в первый день тестов Ф-1

«У меня сильно заблокировались задние колёса, словно я на дорожной машине использовал ручник. Поэтому я потерял заднюю часть болида и задел стену, что привело к повреждению переднего антикрыла. Но ничего страшного. Просто нужно поработать над балансом тормозов и их настройками — мы здесь как раз для решения таких вещей. Мы кое-что изучили сегодня утром. К счастью, никаких иных повреждений, кроме антикрыла, нет, так что мы сможем продолжить днём», — цитирует Магнуссена F1Fanatic.