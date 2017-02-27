Магнуссен рассказал об аварии, в которую попал в первый день тестов Ф-1
Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о своей небольшой аварии по ходу первого дня предсезонных тестов Ф-1 в Барселоне.
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Видимо, что-то случилось...
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«У меня сильно заблокировались задние колёса, словно я на дорожной машине использовал ручник. Поэтому я потерял заднюю часть болида и задел стену, что привело к повреждению переднего антикрыла. Но ничего страшного. Просто нужно поработать над балансом тормозов и их настройками — мы здесь как раз для решения таких вещей. Мы
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