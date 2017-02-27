Второе время продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, а замкнул тройку лидеров пилот «Форс Индия» Серхио Перес.



Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо провёл всю первую половину дня в бокса, поскольку у новой машины британской конюшни воникла проблема в масляной системе.



Формула-1. Барселона. 27 февраля. Тесты.

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:22.791 (62 круга)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.378 (79)

3. Серхио Перес («Форс Индия») +0.918 (39)

4. Фелипе Масса («Уильямс») +2.761 (38)

5. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.841 (18)

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +3.528 (22)

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +3.613 (15)

8. Маркус Эрикссон («Заубер») +4.065 (33)

9. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +5.921 (4)

10. Фернандо Алонсо («Макларен») — без времени.