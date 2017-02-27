Феттель лидирует в первый день тестов в Барселоне, Боттас — второй
По итогам первой половины первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Второе время продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, а замкнул тройку лидеров пилот «Форс Индия» Серхио Перес.
Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо провёл всю первую половину дня в бокса, поскольку у новой машины британской конюшни воникла проблема в масляной системе.
Формула-1. Барселона. 27 февраля. Тесты.
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:22.791 (62 круга)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0.378 (79)
3. Серхио Перес («Форс Индия») +0.918 (39)
4. Фелипе Масса («Уильямс») +2.761 (38)
5. Карлос
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +3.528 (22)
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +3.613 (15)
8. Маркус Эрикссон («Заубер») +4.065 (33)
9. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +5.921 (4)
10. Фернандо Алонсо («Макларен») — без времени.
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