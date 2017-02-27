Козак: Дефицита финансовых средств для проведения Гран-при России «Формулы-1» нет

Ранее сообщалось, что группа ВТБ стала титульным партнером российского этапа «Формулы-1».

«С проведением “Формулы-1” у нас нет никаких проблем, уход Берни Экклстоуна (с поста генерального промоутера “королевских гонок”) никак на проведение этапа не влияет. Контракт есть контракт, — сказал Козак. — Никаких угроз нет, дефицита финансовых средств не было и быть не может».

«Контракт у нас рассчитан до 2021 года. Он действующий и о том, чтобы продлевать его, пока не задумываемся», — добавил Козак.

Четвертый Гран-при России в истории пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.