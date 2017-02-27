Козак: Дефицита финансовых средств для проведения Гран-при России «Формулы-1» нет
СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Никаких угроз проведению российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» нет. Об этом ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.
Ранее сообщалось, что группа ВТБ стала титульным партнером российского этапа «Формулы-1».
«С проведением “Формулы-1” у нас нет никаких проблем, уход Берни Экклстоуна (с поста генерального промоутера “королевских гонок”) никак на проведение этапа не влияет. Контракт есть контракт, — сказал Козак. — Никаких угроз нет, дефицита финансовых средств не было и быть не может».
«Контракт у нас рассчитан до 2021 года. Он действующий и о том, чтобы продлевать его, пока не задумываемся», — добавил Козак.
Четвертый
Программа российского инвестиционного форума в Сочи сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным
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