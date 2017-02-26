Команда Даниила Квята «Торо Россо» представила новый болид
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Торо Россо», за которую выступает россиянин Даниил Квят, в воскресенье представила новый болид, сообщается в микроблоге итальянской «конюшни» в Twitter.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Презентация болида STR12 состоялась на трассе в Барселоне. «Ливрея» машины выполнена в синем, красном и серебряном цветах. Как и у других новых болидов команд «Формулы-1», на машине «Торо Россо» имеется «плавник» на кожухе двигателя.
Кроме Квята в предстоящем сезоне чемпионата «Формулы-1» за итальянскую команду будет выступать испанец Карлос
Первая серия предсезонных тестов «Формулы-1» состоится 27 февраля — 2 марта в Барселоне. Новый сезон стартует в Австралии. Гонка в Мельбурне состоится 26 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter