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26 февраля 2017, 21:35 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Команда Даниила Квята «Торо Россо» представила новый болид

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Торо Россо», за которую выступает россиянин Даниил Квят, в воскресенье представила новый болид, сообщается в микроблоге итальянской «конюшни» в Twitter.

Команда Даниила Квята Торо Россо представила новый болид - Фото Увеличить
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Презентация болида STR12 состоялась на трассе в Барселоне. «Ливрея» машины выполнена в синем, красном и серебряном цветах. Как и у других новых болидов команд «Формулы-1», на машине «Торо Россо» имеется «плавник» на кожухе двигателя.

Кроме Квята в предстоящем сезоне чемпионата «Формулы-1» за итальянскую команду будет выступать испанец Карлос Сайнс-младший.

Первая серия предсезонных тестов «Формулы-1» состоится 27 февраля — 2 марта в Барселоне. Новый сезон стартует в Австралии. Гонка в Мельбурне состоится 26 марта.
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