Команда Даниила Квята «Торо Россо» представила новый болид

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Презентация болида STR12 состоялась на трассе в Барселоне. «Ливрея» машины выполнена в синем, красном и серебряном цветах. Как и у других новых болидов команд «Формулы-1», на машине «Торо Россо» имеется «плавник» на кожухе двигателя.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The <a href="https://twitter.com/hashtag/STR12?src=hash">#STR12</a> in action! ???? <a href="https://t.co/1So5mDzZ9y">pic.twitter.com/1So5mDzZ9y</a></p>— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) <a href="https://twitter.com/ToroRossoSpy/status/835912554983616512">26 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кроме Квята в предстоящем сезоне чемпионата «Формулы-1» за итальянскую команду будет выступать испанец Карлос Сайнс-младший.

Первая серия предсезонных тестов «Формулы-1» состоится 27 февраля — 2 марта в Барселоне. Новый сезон стартует в Австралии. Гонка в Мельбурне состоится 26 марта.