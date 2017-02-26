«Вспоминая несколько предыдущих лет, я бы сказал, что “Мерседес” будет фаворитом. Нас ждёт очень интересный сезон. Команда работает очень слаженно и эффективно. Что касается борьбы Льюиса и Валттери, то на личном уровне они поладят, но гонки — это совершенно другое. Не знаю, как Льюису удается поддерживать мотивацию, но это здорово», — цитирует Энтони Хэмилтона BBC.