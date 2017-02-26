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26 февраля 2017, 13:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Э. Хэмилтон: «Мерседес» — фаворит нового сезона

Отец пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона Энтони считает, что команда из Брэкли продолжит побеждать в новом сезоне Формулы-1.

«Вспоминая несколько предыдущих лет, я бы сказал, что “Мерседес” будет фаворитом. Нас ждёт очень интересный сезон. Команда работает очень слаженно и эффективно. Что касается борьбы Льюиса и Валттери, то на личном уровне они поладят, но гонки — это совершенно другое. Не знаю, как Льюису удается поддерживать мотивацию, но это здорово», — цитирует Энтони Хэмилтона BBC.
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