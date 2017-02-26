Хэмилтон: Инженеры говорят, что обгонять станет сложнее

«Инженеры считают, что обгонять станет сложнее, поскольку грязного воздуха (от впереди идущей машины, — прим. “Чемпионата”) станет ещё больше, чем раньше. Посмотрим, какой будет ситуация на первых тестах. Возможно, в итоге всё получится лучше, чем все говорят, но я не стал бы на это рассчитывать», — приводит слова Хэмилтона The Guardian.



Многие специалисты Формулы-1 не раз говорили, что с новым регламентом плотно преследовать соперника станет сложнее.