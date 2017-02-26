Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28894568/
26 февраля 2017, 13:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Инженеры говорят, что обгонять станет сложнее

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил опасения по поводу нового технического регламента Формулы-1.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон выразил опасения по поводу нового технического регламента Формулы-1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Инженеры считают, что обгонять станет сложнее, поскольку грязного воздуха (от впереди идущей машины, — прим. “Чемпионата”) станет ещё больше, чем раньше. Посмотрим, какой будет ситуация на первых тестах. Возможно, в итоге всё получится лучше, чем все говорят, но я не стал бы на это рассчитывать», — приводит слова Хэмилтона The Guardian.

Многие специалисты Формулы-1 не раз говорили, что с новым регламентом плотно преследовать соперника станет сложнее.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»