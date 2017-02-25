Близкий соратник Экклстоуна покинул Формулу-1

Латтунедду назвали персональным ассистентом Берни Экклстоуна, который руководил чемпионатом до прихода инвесторов из Liberty Media.



Латтунедду отвечал за аккредитацию СМИ, следил за соблюдением порядка, контролировал размещения моторхоумов команд и заботился о VIP-гостях. Латтунедду работал в Формуле-1 27 лет.



В списке ста самых влиятельных людей в мире Формулы-1 Паскуале неизменно входил в первую двадцатку.