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25 февраля 2017, 19:46 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Близкий соратник Экклстоуна покинул Формулу-1

Операционный директор FOM Паскуале Латтунедду оставил свой пост, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

Латтунедду назвали персональным ассистентом Берни Экклстоуна, который руководил чемпионатом до прихода инвесторов из Liberty Media.

Латтунедду отвечал за аккредитацию СМИ, следил за соблюдением порядка, контролировал размещения моторхоумов команд и заботился о VIP-гостях. Латтунедду работал в Формуле-1 27 лет.

В списке ста самых влиятельных людей в мире Формулы-1 Паскуале неизменно входил в первую двадцатку.
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