Валттери Боттас: Нет проблем с обменом данными с напарником

Ранее британец подчеркивал, что каждый пилот должен работать на себя.

— Никакие слова не изменят отношения в команде, — цитирует Grand Prix Боттаса. — Каждый пилот должен думать не только о себе, но и о благе команды. Если это делает машину быстрее, то идея должна быть в интересах обоих пилотов. У меня нет проблем с обменом данными.