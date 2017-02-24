Валттери Боттас: Нет проблем с обменом данными с напарником
Новичок «Мерседеса» Валттери Боттас готов обмениваться данными с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном.
Ранее британец подчеркивал, что каждый пилот должен работать на себя.
— Никакие слова не изменят отношения в команде, — цитирует Grand Prix Боттаса. — Каждый пилот должен думать не только о себе, но и о благе команды. Если это делает машину быстрее, то идея должна быть в интересах обоих пилотов. У меня нет проблем с обменом данными.
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