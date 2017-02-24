Джовинацци заменит Верляйна в первой серии тестов
«Заубер» подтвердил, что Паскаль Верляйн не примет участия в первой серии предсезонных тестов, которые пройдут с 27 февраля по 2 марта в Барселоне.
Команда подтвердила, что у немца травмированы спина и шея, поэтому врачи не рекомендовали ему переносить такие нагрузки.
Верляйна на первых тестах заменит резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци. Также он может выступить за рулем «Заубера» на второй серии тестов с 7 по 10 марта.
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