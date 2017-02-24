«Ред Булл» объявил график работы гонщиков на тестах в Барселоне
Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» определилась с графиком работы гонщиков на первой серии тестов в Барселоне, которая пройдёт с 27 февраля по 2 марта.
Первым за руль нового болида команды сядет австралиец Даниэль Риккардо. Макс Ферстаппен будет пилотировать 28 февраля и 2 марта соответственно.
Информации о второй серии тестов, которые пройдут с 7 по 10 марта, пока нет.
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