Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28884644/
24 февраля 2017, 19:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Ред Булл» объявил график работы гонщиков на тестах в Барселоне

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» определилась с графиком работы гонщиков на первой серии тестов в Барселоне, которая пройдёт с 27 февраля по 2 марта.

Первым за руль нового болида команды сядет австралиец Даниэль Риккардо. Макс Ферстаппен будет пилотировать 28 февраля и 2 марта соответственно.

Информации о второй серии тестов, которые пройдут с 7 по 10 марта, пока нет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»