Алонсо рассказал, что отклонил предложение «Мерседеса» заменить Росберга
Пилот «Мерседеса» Фернандо Алонсо признался, что с ним связывалась команда «Мерседес», когда искала замену Нико Росбергу, объявившему о завершении карьеры, в напарники для Льюиса Хэмилтона.
По словам испанца, он не стал обсуждать возможность своего перехода, поскольку чувствует себя комфортно в британской коанде.
«Имели место некоторые телефонные звонки, но для меня не было никакого смысла
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