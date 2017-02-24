Алонсо рассказал, что отклонил предложение «Мерседеса» заменить Росберга

По словам испанца, он не стал обсуждать возможность своего перехода, поскольку чувствует себя комфортно в британской коанде.



«Имели место некоторые телефонные звонки, но для меня не было никакого смысла что-то обсуждать, потому что счастлив в “Макларене”… Этот год я проведу в “Макларене”, и я очень счастлив», — приводит слова Алонсо Express.