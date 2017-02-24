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24 февраля 2017, 16:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо рассказал, что отклонил предложение «Мерседеса» заменить Росберга

Пилот «Мерседеса» Фернандо Алонсо признался, что с ним связывалась команда «Мерседес», когда искала замену Нико Росбергу, объявившему о завершении карьеры, в напарники для Льюиса Хэмилтона.

По словам испанца, он не стал обсуждать возможность своего перехода, поскольку чувствует себя комфортно в британской коанде.

«Имели место некоторые телефонные звонки, но для меня не было никакого смысла что-то обсуждать, потому что счастлив в “Макларене”… Этот год я проведу в “Макларене”, и я очень счастлив», — приводит слова Алонсо Express.
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