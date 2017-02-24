Жак Вильнев: Стиль пилотирования Феттеля идеально подходит новым машинам

«Стиль пилотирования Феттеля идеально подходит новым машинам. Кроме того, он проехал много километров на тестах новых шин. Безусловно, это даст ему преимущество, особенно в начале сезона», — цитирует Вильнева Autosport.

Также канадец сказал, что очень рад переменам, произошедшим в техническом регламенте Формулы-1 в 2017 году.

«Наконец ушли в прошлое времена, когда можно было слезть с трехколесного велосипеда и сразу сесть за руль машины Ф-1. Сейчас Формуле-1 снова нужны мужчины, а не дети», — добавил он.