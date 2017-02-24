Райкконен опробовал «Феррари» SF70H на трассе во Фьорано

Первые километры за рулём новой машины финн проехал в рамках съёмочного дня, который итальянская команда проводит во Фьорано. В день съёмок команде разрешается проехать 100 км, эту дистанцию Кими разделит с напарником Себастьяном Феттелем.



24 февраля «Феррари» провела официальную презентацию своей новой машины.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The very first run. <a href="https://twitter.com/hashtag/SF70H?src=hash">#SF70H</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Kimi7?src=hash">#Kimi7</a> <a href="https://t.co/P20mG3Nz7T">pic.twitter.com/P20mG3Nz7T</a></p>— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) <a href="https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/835092972261736448">24 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>