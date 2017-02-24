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24 февраля 2017, 15:50 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Райкконен опробовал «Феррари» SF70H на трассе во Фьорано

Пилот «Феррари» Кими Райкконен проехал первую дистанцию за рулём нового болида SF70H.

Первые километры за рулём новой машины финн проехал в рамках съёмочного дня, который итальянская команда проводит во Фьорано. В день съёмок команде разрешается проехать 100 км, эту дистанцию Кими разделит с напарником Себастьяном Феттелем.

24 февраля «Феррари» провела официальную презентацию своей новой машины.
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