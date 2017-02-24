Сайнс-старший отверг возможность перехода сына в «Рено»
Карлос
Сайнс-старший, отец Карлоса Сайнса-младшего, поспешил опровергнуть слухи о том, что его сын может оказаться в «Рено» в 2018 году.
Данные предположения появились после недавнего интервью директора по маркетингу компании «Рено» Тьерри Коскаса, признавшегося, что французский производитель был бы не против заполучить испанского гонщика в свою команду Ф-1.
«Рено»? Я даже не думаю об этом, это слухи в прессе. Неуместно даже начинать говорить об этом. Его голова сейчас не занята ничем, кроме мыслей о «Торо Россо» и получения максимальной отдачи от новой машины. Я убеждён, что если Карлос вновь проведёт хороший год и выжмет из автомобиля максимум, на который он способен, то возможности придут. Что касается остального, то он должен забыть об этом, — приводит слова
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