Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28881516/
24 февраля 2017, 13:18 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-старший отверг возможность перехода сына в «Рено»

Карлос Сайнс-старший, отец Карлоса Сайнса-младшего, поспешил опровергнуть слухи о том, что его сын может оказаться в «Рено» в 2018 году.

Данные предположения появились после недавнего интервью директора по маркетингу компании «Рено» Тьерри Коскаса, признавшегося, что французский производитель был бы не против заполучить испанского гонщика в свою команду Ф-1.

«Рено»? Я даже не думаю об этом, это слухи в прессе. Неуместно даже начинать говорить об этом. Его голова сейчас не занята ничем, кроме мыслей о «Торо Россо» и получения максимальной отдачи от новой машины. Я убеждён, что если Карлос вновь проведёт хороший год и выжмет из автомобиля максимум, на который он способен, то возможности придут. Что касается остального, то он должен забыть об этом, — приводит слова Сайнса-старшего EFE.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»