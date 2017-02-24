Сайнс-старший отверг возможность перехода сына в «Рено»

Данные предположения появились после недавнего интервью директора по маркетингу компании «Рено» Тьерри Коскаса, признавшегося, что французский производитель был бы не против заполучить испанского гонщика в свою команду Ф-1.



«Рено»? Я даже не думаю об этом, это слухи в прессе. Неуместно даже начинать говорить об этом. Его голова сейчас не занята ничем, кроме мыслей о «Торо Россо» и получения максимальной отдачи от новой машины. Я убеждён, что если Карлос вновь проведёт хороший год и выжмет из автомобиля максимум, на который он способен, то возможности придут. Что касается остального, то он должен забыть об этом, — приводит слова Сайнса-старшего EFE.