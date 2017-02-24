В «Ред Булл» обещают, что новый болид будет сексуальным
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, чего ждать от облика нового болида австрийской команды.
«Машина готова. Думаю, вы хотите знать, на что будет похож автомобиль? Он будет сексуальным и гоночным. Эта машина будет иметь агрессивный облик, и данные, которыми мы располагаем, говорят, что она будет выглядеть хорошо. На симуляторе мы работали лишь с нашим болидом, так что другие машины увидим лишь на тестах.
Мы уверены, что будем иметь хорошее шасси. «Рено» обещает нам мотор с большим количеством лошадиных сил, чем в прошлом году на старте сезона, и к Барселоне они обещают обновления. Так что по мощности мы должны быть ближе к «Мерседесу», — цитирует Марко Motorsport.
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