В «Ред Булл» обещают, что новый болид будет сексуальным

«Машина готова. Думаю, вы хотите знать, на что будет похож автомобиль? Он будет сексуальным и гоночным. Эта машина будет иметь агрессивный облик, и данные, которыми мы располагаем, говорят, что она будет выглядеть хорошо. На симуляторе мы работали лишь с нашим болидом, так что другие машины увидим лишь на тестах.



Мы уверены, что будем иметь хорошее шасси. «Рено» обещает нам мотор с большим количеством лошадиных сил, чем в прошлом году на старте сезона, и к Барселоне они обещают обновления. Так что по мощности мы должны быть ближе к «Мерседесу», — цитирует Марко Motorsport.