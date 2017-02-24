Команда «Формулы-1» «Феррари» представила болид на сезон-2017

Презентация прошла в пятницу на тестовой трассе команды «Фьорано» в Италии. Новая машина красного цвета с небольшими вкраплениями белого получила индекс SF70-H в честь официального семидесятилетия появления первой «Феррари» (H происходит от «Hybrid»).

Носовой обтекатель болида, как и на автомобиле прошлого сезона, имеет небольшой выступ. При этом обращает на себя внимание продольный наклон корпуса — данную технологию ранее использовали в «Ред Булл».

В сезоне-2017 боевыми пилотами «Феррари», как и ранее, будут немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен. В прошлом сезоне они не выиграли ни одной личной гонки в «Формуле-1», а их команда (398 баллов) заняла третье место в Кубке конструкторов, пропустив вперед «Ред Булл» (468) и «Мерседес» (765).

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