Прост: Боттас может победить Хэмилтона
Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост считает, что у новобранца «Мерседеса» Валттери Боттаса есть шансы победить напарника по команде Льюиса Хэмилтона.
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«Я думаю, что Валттери имеет хорошие шансы против Льюиса. Философия “Мерседеса” такова, что у них нет пилота номер один и пилота номер два, так что для Валттери это хорошо. Конечно, превзойти Льюиса тяжело, потому что он гонялся за “Мерседес” много лет, но у Валттери по крайней мере есть шанс», — цитирует Проста Ilta Sanomat.
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