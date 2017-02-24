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24 февраля 2017, 12:06 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Прост: Боттас может победить Хэмилтона

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост считает, что у новобранца «Мерседеса» Валттери Боттаса есть шансы победить напарника по команде Льюиса Хэмилтона.

Четырёхкратный чемпион мира в Формуле-1 Ален Прост считает что у новобранца Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттаса</span> есть шансы победить напарника по команде <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона. Увеличить
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«Я думаю, что Валттери имеет хорошие шансы против Льюиса. Философия “Мерседеса” такова, что у них нет пилота номер один и пилота номер два, так что для Валттери это хорошо. Конечно, превзойти Льюиса тяжело, потому что он гонялся за “Мерседес” много лет, но у Валттери по крайней мере есть шанс», — цитирует Проста Ilta Sanomat.
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