Прост: Боттас может победить Хэмилтона

«Я думаю, что Валттери имеет хорошие шансы против Льюиса. Философия “Мерседеса” такова, что у них нет пилота номер один и пилота номер два, так что для Валттери это хорошо. Конечно, превзойти Льюиса тяжело, потому что он гонялся за “Мерседес” много лет, но у Валттери по крайней мере есть шанс», — цитирует Проста Ilta Sanomat.