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24 февраля 2017, 0:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Стало известно расписание работы пилотов «Мерседеса» на тестах в Барселоне

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» определилась с графиком работы своих гонщиков на зимней тестовой сессии, которая пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Барселоне, сообщает NBC Sports.

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон будут делить каждый день тестов. 27 февраля Боттас выедет на трассу с утра, а Хэмилтон — вечером. 28 февраля они поменяются сменами и будут продолжать это делать вплоть до 2 марта.
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