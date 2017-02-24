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24 февраля 2017, 0:13 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Марко не согласен с Йосом Ферстаппеном, что Макс не готов к борьбе за титул

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заочно не согласился с Йосом Ферстаппеном, считающим, что его сыну Максу ещё рано бороться за чемпионство в сезоне-2017 Формулы-1.

По мнению Марко, Ферстаппен-младший уже готов.

«Теперь, с опытом на год больше, думаю, оба наших гонщика могут бороться за титул. Макс входит в свой третий сезон, это сила. Другие пилоты теперь знают, что должны следить, когда Макс приближается к ним. Соответственно, риски становятся ниже. Но мы должны помнить про Даниэля. Это очень быстрый и сильный гонщик», — приводит слова Марко F1i.
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