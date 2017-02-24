«Мерседес» рассказал, что именно поменял в моторе на 2017 год

Ранее технический директор «Форс Индия» Энди Грин заявил, что «Мерседес» сделал беспрецедентный шаг в развитии мотора.



«Базовая архитектура нашей ERS похожа на ту, с которой мы начинали в 2014-м. Система стала более эффективной. Кроме того, сделаны улучшения по надёжности, а это значит, что мы можем большее время использовать систему в более жёстком режиме. Кроме того, мы будем менее уязвимы в вопросе понижения мощности системы для охлаждения.



MGU-H абсолютно новая — это следствие изменения цикла службы силового блока. MGU-K тоже новая. Мы внесли улучшения в каждом аспекте двигателя. Это большая эволюция», — приводит слова Коуэлла Autosport.