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24 февраля 2017, 0:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес» рассказал, что именно поменял в моторе на 2017 год

Главный моторист «Мерседеса» Энди Коуэлл рассказал, что немецкий производитель изменил в двигателе в преддверии сезона-2017 Формулы-1.

Ранее технический директор «Форс Индия» Энди Грин заявил, что «Мерседес» сделал беспрецедентный шаг в развитии мотора.

«Базовая архитектура нашей ERS похожа на ту, с которой мы начинали в 2014-м. Система стала более эффективной. Кроме того, сделаны улучшения по надёжности, а это значит, что мы можем большее время использовать систему в более жёстком режиме. Кроме того, мы будем менее уязвимы в вопросе понижения мощности системы для охлаждения.

MGU-H абсолютно новая — это следствие изменения цикла службы силового блока. MGU-K тоже новая. Мы внесли улучшения в каждом аспекте двигателя. Это большая эволюция», — приводит слова Коуэлла Autosport.
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