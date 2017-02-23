Валттери Боттас: Я верю в свои умения

«Посмотрим на трассе, секундомер не будет врать. Так что скоро мы увидим, как обстоят дела. Думаю, если бы я не мог сравниться с Льюисом или не был бы быстрее его, я лучше остался бы дома. Я верю в свои умения, и я уверен, что это возможно, но нужно идти шаг за шагом день за днем. Будем идти от гонки к гонке.



Мы уже поговорили с Льюисом, он готов к сезону так же, как и я. И так же взволнован новой машиной», — цитирует Боттаса Crash.