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23 февраля 2017, 23:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Мерседес» протестирует W08 с «акульим плавником»

Директор «Мерседеса» по инжинирингу Альдо Коста рассказал, что команда ещё протестирует свою версию «акульего плавника» во время зимних тестах Формулы-1.

Во время презентации нового болида W08 «плавника» не было, зато Валттери Боттас выехал на трассу с небольшим Т-образным крылом на капоте.

«Мы видели много изображений других машин, и теперь до первой гонки у нас будет последовательная программа по эволюции машины. Как вы видели, на версии для презентации автомобиль был без маленького Т-крыла, а затем мы протестировали его. И мы продолжим проверять в Барселоне разные конфигурации день за днём. Также мы протестируем более протяжённый капот вместе с новыми задними антикрыльями, предназначенными для Мельбурна», — приводит слова Косты Autosport.
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