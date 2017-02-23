«Мерседес» протестирует W08 с «акульим плавником»
Директор «Мерседеса» по инжинирингу Альдо Коста рассказал, что команда ещё протестирует свою версию «акульего плавника» во время зимних тестах Формулы-1.
Во время презентации нового болида W08 «плавника» не было, зато Валттери Боттас выехал на трассу с небольшим
«Мы видели много изображений других машин, и теперь до первой гонки у нас будет последовательная программа по эволюции машины. Как вы видели, на версии для презентации автомобиль был без маленького
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