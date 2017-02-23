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23 февраля 2017, 23:05 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Хельмут Марко: Наши гонщики готовы бороться за титул

В интервью голландскому телеканалу NPO1 Консультант команды Red Bull Racing Хельмут Марко заявил, что гонщики Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен готовы к борьбе за титул чемпиона Формулы-1.

«Проведя еще один сезон в Формуле 1 наши гонщики заработали дополнительный опыт, сейчас они оба готовы к борьбе за титул. Все говорят о Максе, но мы не должны забывать о Даниэле — он очень быстрый и конкурентоспособный гонщик.

Макса ждет третий сезон в Формуле 1, он уже сильный гонщик. Другие пилоты знают, что должны быть внимательны в борьбе с ним, но все же риски становятся меньше".

Говоря о новой RB13, презентация которой намечена на воскресенье, Хельмут Марко отметил:

«Она выглядит сексуальной, быстрой и агрессивной. Пока мы могли оценить ее скорость лишь на симуляторе, но зимние тесты покажут, где мы находимся относительно соперников. В Renault обещали, что силовая установка станет мощнее, поэтому я рассчитываю, что с точки зрения двигателя мы приблизимся к Mercedes».
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