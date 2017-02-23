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https://sport.mail.ru/news/formula1/28876635/
23 февраля 2017, 20:00 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Тото Вольфф: Доработка машины по ходу сезона сыграет большую роль в борьбе за титул

Исполнительный директор команды «Мерседес» Тото Вольфф поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1 после презентации болида W08.

«Чувство доминирования добавляет азарта. Мы были очень мотивированы при создании нового болида, я никогда не видел большего желания добиться успеха, чем сейчас.

Доработка машины по ходу сезона сыграет большую роль в борьбе за титул. Никто не знает, на каких позициях мы окажемся в первой гонке сезона, но я уверен, что у нас есть люди и возможности, чтобы решить любую из возможных проблем. В новом сезоне вся команда будет максимально выкладываться, чтобы показать свои возможности», — цитирует слова Вольффа NBC Sports.

Напомним, что команда «Мерседес» смогла завоевать три чемпионских титула в 2014—2016 годах, а гонщик Льюис Хэмилтон завоевал два титула чемпиона в 2014 и 2015 году.
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