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23 февраля 2017, 19:24 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Мерседесе» уверены в легальности подвески

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что подвеска нового болида W08 соответствует регламенту.

«Во время заседания Технической группы обсуждался вопрос подвески и её легальности. Мы в “Мерседесе” уверены в нашем решении. Мы знаем правила. Думаю, это обычная суета перед началом сезона, но мы не волнуемся по этому поводу», — цитирует Вольфа Autosport.

Ранее сообщалось, что некоторые команды намерены опротестовать легальность подвески у болидов «Мерседеса» и «Ред Булл».
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