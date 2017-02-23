В «Мерседесе» уверены в легальности подвески

«Во время заседания Технической группы обсуждался вопрос подвески и её легальности. Мы в “Мерседесе” уверены в нашем решении. Мы знаем правила. Думаю, это обычная суета перед началом сезона, но мы не волнуемся по этому поводу», — цитирует Вольфа Autosport.



Ранее сообщалось, что некоторые команды намерены опротестовать легальность подвески у болидов «Мерседеса» и «Ред Булл».