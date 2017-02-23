В «Мерседесе» уверены в легальности подвески
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что подвеска нового болида W08 соответствует регламенту.
«Во время заседания Технической группы обсуждался вопрос подвески и её легальности. Мы в “Мерседесе” уверены в нашем решении. Мы знаем правила. Думаю, это обычная суета перед началом сезона, но мы не волнуемся по этому поводу», — цитирует Вольфа Autosport.
Ранее сообщалось, что некоторые команды намерены опротестовать легальность подвески у болидов «Мерседеса» и «Ред Булл».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter