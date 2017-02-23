Эрикссон показал новый дизайн шлема

В раскраске использованы цвета шведского флага. Стоит отметить, что шлем будет выполнен в цветах, схожих с болидом команды C36.



«Новый шлем с дизайном к 2017 году. Спасибо компаниям Bell Helmets и KV Design за отличную работу», — написал Эрикссон на своей странице в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New helmet and design for 2017. Thanks <a href="https://twitter.com/hashtag/BellHelmets?src=hash">#BellHelmets</a> and <a href="https://twitter.com/KVDesign_helmet">@KVDesign_helmet</a> great job ????? <a href="https://twitter.com/hashtag/ME9?src=hash">#ME9</a> <a href="https://t.co/NhZAmvfpHq">pic.twitter.com/NhZAmvfpHq</a></p>— Marcus Ericsson (@Ericsson_Marcus) <a href="https://twitter.com/Ericsson_Marcus/status/834665142893834240">23 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>