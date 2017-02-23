Эрикссон показал новый дизайн шлема
Шведский пилот «Заубера» Маркус Эрикссон показал новую расцветку своего шлема, который он будет использовать в сезоне-2017.
В раскраске использованы цвета шведского флага. Стоит отметить, что шлем будет выполнен в цветах, схожих с болидом команды C36.
«Новый шлем с дизайном к 2017 году. Спасибо компаниям Bell Helmets и KV Design за отличную работу», — написал Эрикссон на своей странице в «Твиттере».
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