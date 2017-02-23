Мотор «Рено» сломался во время съёмочного дня «Торо Россо»

Проблемы возникли с системой ERS, механики не смогли решить проблему, после чего съёмочный день был завершён.



«Торо Россо» представит свой новый болид 26 февраля. В новом сезоне итальянцы будут выступать с моторами «Рено». Напомним, в прошлом году команда использовала старые моторы «Феррари».



Команде удалось сохранить свой прошлогодний состав пилотов. Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший продолжат выступать за «Торо Россо».