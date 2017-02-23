Мотор «Рено» сломался во время съёмочного дня «Торо Россо»
Во время съёмочного дня «Торо Россо» на болиде STR12 сломался мотор «Рено» после шести пройденных кругов по трассе «Мизано», сообщает F1 Today со ссылкой на источник в команде.
Проблемы возникли с системой ERS, механики не смогли решить проблему, после чего съёмочный день был завершён.
«Торо Россо» представит свой новый болид 26 февраля. В новом сезоне итальянцы будут выступать с моторами «Рено». Напомним, в прошлом году команда использовала старые моторы «Феррари».
Команде удалось сохранить свой прошлогодний состав пилотов. Даниил Квят и Карлос
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