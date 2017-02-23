Новый болид команды «Формулы-1» «Торо Россо» сломался во время съемок видеопрезентации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Машина должна была проехать 100 км, однако из-за неполадок в электронном блоке силовой установки не смогла преодолеть и половины дистанции.

Официальная презентация болида команды, за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, состоится 28 февраля в Барселоне. «Торо Россо» в прошлом сезоне занял седьмое место в Кубке конструкторов.