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23 февраля 2017, 16:35 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Новый болид команды «Формулы-1» «Торо Россо» сломался во время съемок видеопрезентации

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Новый автомобиль команды «Торо Россо», выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», сломался во время съемок видеопрезентации болида. Об этом сообщает издание Motorsport.

Машина должна была проехать 100 км однако <nobr>из-за </nobr>неполадок в электронном блоке силовой установки не смогла преодолеть и половины дистанции. Увеличить
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Машина должна была проехать 100 км, однако из-за неполадок в электронном блоке силовой установки не смогла преодолеть и половины дистанции.

Официальная презентация болида команды, за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, состоится 28 февраля в Барселоне. «Торо Россо» в прошлом сезоне занял седьмое место в Кубке конструкторов.
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