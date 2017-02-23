Команда «Формулы-1» «Мерседес» провела презентацию нового болида на сезон-2017

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В презентации приняли участие пилоты немецкой «конюшни» Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас, а также исполнительный директор команды Тото Вольфф.

«Ливрея» нового болида, получившего индекс W08, выполнена в традиционном для «Мерседеса» серебристом цвете с элементами зелено-голубого. В соответствии с новым техническим регламентом болид получил более широкую колесную базу, заниженное заднее антикрыло, новые элементы аэродинамического оперения. Существенное внешнее отличие нового «Мерседеса» от уже представленных ранее болидов «Заубера», «Рено» и «Форс Индии» — отсутствие так называемого «акульего плавника» в задней части машины.

В Барселоне 27 февраля стартует первая серия предсезонных тестов. Она продлится до 2 марта. Вторая серия тестов пройдет 7—10 марта там же. Новый сезон «Формулы-1» стартует в Австралии. Гонка в Мельбурне пройдет 26 марта.

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