Команда «Формулы-1» «Мерседес» провела презентацию нового болида на сезон-2017
МОСКВА, 23 фев —
Р-Спорт. Победитель Кубка конструкторов последних трех лет команда «Формулы-1» «Мерседес» на своем официальном сайте провела онлайн-презентацию нового болида, который будет участвовать в сезоне-2017.
В презентации приняли участие пилоты немецкой «конюшни» Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас, а также исполнительный директор команды Тото Вольфф.
«Ливрея» нового болида, получившего индекс W08, выполнена в традиционном для «Мерседеса» серебристом цвете с элементами
В Барселоне 27 февраля стартует первая серия предсезонных тестов. Она продлится до 2 марта. Вторая серия тестов пройдет
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