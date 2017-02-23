Сироткин остается в «Рено». Итоги недели в «Формулы-1»
Контракт Сергея Сироткина с «Рено», первые презентации команд и необычные признания Тото Вольффа — в обзоре событий недели от «Советского спорта».
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Первые тесты все ближе и команды начинают снимать покрывала — покрывала со своих новых болидов на официальных презентациях. Пока публике представили четыре машины — первыми это сделали «Уильямс» и «Заубер», следом — «Рено» и «Форс Индия».
Впечатления? Неоднозначные. Швейцарцам автомобиль явно удался — по крайней мере, внешне. В команде серьезно поработали над новой ливреей, добавив много синего и чуть меньше золотого — после унылого прошлогоднего
«Рено» оформились в традиционных для себя
— Это ж кошмар! — вздохнули фанаты.
Нет, не все так категоричны, но внешность спорна. Сразу напомнила об ужасах 2011-го, когда после очередных перемен в регламенте команды украсили машины странными носами. «Клыки», «Рога» — не самые обидные для них названия из тех, что выдумали зрители. И учитывая, что «Форс Индия» пошла на такой облик не только по прихоти дизайнеров, мы можем ждать
КОНТРАКТ
Сергей Сироткин остается в «Рено». Не то, чтобы это было новостью, но все же теперь все официально — команда объявила о продлении соглашения с россиянином, который станет ее резервным пилотом.
— В прошлом году мы хорошо сработались, и это помогло мне сделать шаг вперед, заняв новую должность в сезоне-2017, — приводит слова Сироткина Autrosport.com — В мою программу будут входить выступления в пятничных практиках. Я знаю, что тренировки очень важны для команды, как и подготовка к «Гран-при». Нужно многое сделать, многое выполнить, а не просто пытаться поставить максимально быстрое время на круге.
— Не думаю, что
Напомним, что в прошлом сезоне Сироткин выступал в серии GP2, заняв в итоге третье место в чемпионате. А заодно помогал «Рено», дважды появившись на пятничных практиках — по ходу «Гран-при России» и
ЗАМЕНА
Паскаль Верляйн
— Что ж, по совету докторов мне придется пропустить первые тесты, — вздохнул Верляйн. — Хотел бы извиниться перед командой за то, что так вышло. Но когда я вернусь, то стану только сильнее.
Впрочем, травма, вроде, не серьезная, так что поработать в межсезонье Паскаль еще успеет. И уж точно восстановится до первой гонки —
ПРИЗНАНИЕ
В «Мерседесе» устали от постоянных разговоров о новом партнере Льюиса Хэмилтона, которым стал Валттери Боттас. Как парни сработаются, кто лучше, кто хуже, почему не позвали Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля или кого бы то ни было еще… Но
— Клэр Уильямс вынудила меня умолять и плакать! — смеясь, рассказывал в эфире BBC Тото Вольфф подробности переговоров по переходу Боттаса. — Несколько недели вышли очень тяжелыми. Клэр — родная дочь своего отца. Такая же жесткая в переговорах. И долгое время не было ясно, получим мы Валттери, или нет. К счастью, удалось добиться компромиссного решения. И возвращение Фелипе Массы в этом плане — хороший ход.
Добавил пару слов и сам Хэмилтон, заявивший о том, что попросил команду не предоставлять его телеметрию новому напарнику.
— Я выезжаю из боксов, наматываю круги, показываю свою домашнюю работу, а другой парень может все это подсмотреть. Думаю, это нечестно. Команда должна это прекратить, -отметил Льюис. — Мы отмечаем на трассе точки торможения, кочки, следы от покрышек, все другие нюансы, учитывая которые можем быстрее проезжать повороты. Но каждый должен найти оптимальный вариант сам. Нельзя просто глянуть, увидеть у соперника: «О, он тормозит на 5 метров позже», и за счет этого прибавить. Мне это не нравится.
МНЕНИЕ
Болиды станут быстрее в новом сезоне? Однозначно! Хорошо ли это для «Формулы-1»? Мнения разнятся.
— Если верить данным симуляций, в Мельбурне машины поедут на 4−5 секунды с круга быстрее. И какой в этом толк? Это никак не повысит зрелищность, так что болельщики этого просто не заметят, — поделился мыслями Джанкарло Минарди, чья личная бывшая команда сейчас известна как «Торо Россо». — В последнее время чемпионат вступил на путь технологий. В «Формуле-1» внедряют новые силовые установки, что приводит к серьезному увеличению затрат. Но я не вижу в этом большого смысла. Пусть эти надежные двигатели используются в гонка на выносливость. А «Формула-1» это спринт, в котором пилоты ведут борьбу колесо к колесу. Не важна тут максимальная скорость. Важна зрелищность, которой сейчас серьезно не хватает. И вряд ли
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter