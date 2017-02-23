Депутат европарламента Доддс требует от ФИА деталей по сделке о продаже Ф-1

Ранее она предъявила ФИА подозрения в конфликте интересов, поскольку федерация заработала на продаже 1% акций Ф-1 $ 80 млн. Кроме того, Доддс добилась в европейском парламенте рассмотрения поправки о «немедленном расследовании проблем с конкуренцией в Ф-1.



ФИА в ответ на обвинения депутата Европарламента выпустила пресс-релиз, в котором категорически отвергла факт наличия конфликта интересов.



«В то время как я ценю попытку ФИА объяснить свою позицию, я приветствовала бы более подробное изложение обоснования принятия этих платежей. Я уверена, что обеспечение любой прозрачности со стороны ФИА в ответ на озабоченность европарламента поможет ослабить опасения любителей спорта.

Я вижу два ключевых момента, когда мог возникнуть конфликт интересов. Во-первых, бонус в $ 5 млн, который ФИА получила от Формулы-1 по ходу создания стратегической группы. Второй и более относящийся к делу связан с приобретением ФИА 1% акций Ф-1 по урезанной цене в $ 458 197,34.



Поскольку эта же доля стоила $ 80 млн всего четыре года спустя, я чувствую, что-либо Ф-1 серьёзно недооценивала свой бизнес, либо имел место какой-либо другой фактор», — приводит слова Доддс F1i.