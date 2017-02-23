Депутат европарламента Доддс требует от ФИА деталей по сделке о продаже Ф-1
Депутат европарламента от Великобритании Аннелиза Доддс требует от ФИА раскрытия деталей сделки о продаже Формулы-1 американской компании Liberty.
Ранее она предъявила ФИА подозрения в конфликте интересов, поскольку федерация заработала на продаже 1% акций Ф-1 $ 80 млн. Кроме того, Доддс добилась в европейском парламенте рассмотрения поправки о «немедленном расследовании проблем с конкуренцией в Ф-1.
ФИА в ответ на обвинения депутата Европарламента выпустила
«В то время как я ценю попытку ФИА объяснить свою позицию, я приветствовала бы более подробное изложение обоснования принятия этих платежей. Я уверена, что обеспечение любой прозрачности со стороны ФИА в ответ на озабоченность европарламента поможет ослабить опасения любителей спорта.
Я вижу два ключевых момента, когда мог возникнуть конфликт интересов.
Поскольку эта же доля стоила $ 80 млн всего четыре года спустя, я чувствую,
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