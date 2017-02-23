— Наш ждет неизвестность. Впереди может быть и «Феррари», и «Ред Булл», — цитирует Хэмилтона BBC. — Без понятия, кто там будет. Но самая главная неизвестность — это сила «Ред Булла». Там всегда делают невероятные болиды. Новые правила дадут большую прижимную силу. Они в этом очень хороши. Поэтому будет интересно увидеть, что же они покажут. Надеюсь, это будет настоящая конкуренция. Будем сражаться с «Ред Булл» и «Феррари». Это то, что хотят видеть болельщики.