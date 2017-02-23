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23 февраля 2017, 13:27 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия»: «Мерседес» сделал беспрецедентный шаг вперёд в развитии мотора

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин, чья команда использует силовые установки «Мерседеса», заявил, что немецкий производитель добился значительного прогресса в улучшении своего двигателя. Грин ожидает существенного прироста по мощности у силового агрегата «Мерседеса».

Технический директор Форс Индия <span class=error>Энди</span> Грин чья команда использует силовые установки Мерседеса заявил что немецкий производитель добился значительного прогресса в улучшении своего двигателя. Грин ожидает существенного прироста по мощности у силового агрегата Мерседеса. Увеличить
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«Именно это нам и обещали. Подразделение Mercedes HPP (High Performance Powertrains) проделало потрясающую работу за зиму и сделало другой беспрецедентный шаг вперёд. Это впечатляюще», — приводит слова Грина Autosport.
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