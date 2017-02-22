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22 февраля 2017, 22:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Заубер» опробовал машину 2017 года на трассе

Швейцарская команда Формулы-1 «Заубер» в соответствии с планами провела съёмочный день на трассе «Каталунья» в Барселоне.

Команда опробовала в деле свой новый болид C36. За рулём находился шведский гонщик Маркус Эрикссон. Второй пилот команды Паскаль Верляйн также находился на автодроме и принял участие в съёмках, хотя уже было подтверждено, что он не примет участие в первых зимних тестах из-за последствий аварии на Гонке чемпионов.

По итогам дня «Заубер» подготовил короткий видеоролик, позволяющий впервые оценить на трассе автомобиль Формулы-1, построенный в соответствии с новым техническим регламентом.
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