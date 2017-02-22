Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28868083/
22 февраля 2017, 19:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон представил новый шлем к сезону-2017, выполненный по дизайну болельщика

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон представил новый шлем, в котором он будет выступать в сезоне-2017.

Хэмилтон провёл конкурс в социальных сетях на лучший дизайн для своего нового шлема. Победу в нём одержал бразилец Раи Кальдато.

«Вот он. Победный дизайн шлема, выполненный Раи Кальдато из Бразилии. Раи добавил к моему слою новые элементы по бокам. Шлем, который можно рассматривать как трибьют Айртону Сенне, раскрашен в цвета Бразилии — зелёный, жёлтый и синий. Также на нём присутствуют три звезды как символ трёх моих побед в чемпионате. Карамельно-красный цвет отлично сочетается с жёлтым. Раи, с нетерпением жду личной встречи, чтобы вручить тебе свой приз», — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»