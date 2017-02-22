Команда «Формулы-1» «Форс Индия» официально представила болид на сезон-2017
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Гоночная команда «Форс Индия» представила свой новый болид, на котором пилоты конюшни будут выступать в «Формуле-1» в сезоне-2017, сообщается в официальном аккаунте «Форс Индии» в Twitter.
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Как отмечается, нынешняя машина «Форс Индии» является 10-й для индийской команды, которая базируется в Сильверстоуне (Великобритания). Болид, выполненный преимущественно в
Боевыми пилотами «Форс Индии» в предстоящем сезоне будут мексиканец Серхио Перес и француз Эстебан Окон, который в прошлом сезоне выступал за «Манор».
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