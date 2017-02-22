Команда «Формулы-1» «Форс Индия» официально представила болид на сезон-2017

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Как отмечается, нынешняя машина «Форс Индии» является 10-й для индийской команды, которая базируется в Сильверстоуне (Великобритания). Болид, выполненный преимущественно в серебряно-черном цвете с оранжево-желтыми полосками, получил имя VJM10.

Боевыми пилотами «Форс Индии» в предстоящем сезоне будут мексиканец Серхио Перес и француз Эстебан Окон, который в прошлом сезоне выступал за «Манор».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The VJM10 is here! <a href="https://twitter.com/SChecoPerez">@SChecoPerez</a> and <a href="https://twitter.com/OconEsteban">@OconEsteban</a> unveil the 10th car in our history! <a href="https://twitter.com/hashtag/VJM10?src=hash">#VJM10</a> <a href="https://t.co/pDIFSKtwgu">pic.twitter.com/pDIFSKtwgu</a></p>— Sahara Force India (@ForceIndiaF1) <a href="https://twitter.com/ForceIndiaF1/status/834405694875062275">22 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>