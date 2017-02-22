Группа ВТБ стала титульным партнёром Гран-при России Формулы-1

Таким образом, в сезоне-2017 российский этап официально получит название «FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ». Логотип и название компании включены в логотип и наименование мероприятия, а ВТБ получил дополнительные рекламные, маркетинговые и коммуникационные возможности.



«Право быть титульным спонсором столь масштабного международного проекта открывает новые перспективы как для Группы ВТБ, так и для российского этапа чемпионата мира Формулы-1. Уверен, что наше сотрудничество станет примером эффективного спонсорства в сфере автоспорта для множества компаний. Ждём всех в Сочи 28—30 апреля на 2017 FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ», — заявил первый заместитель президента и председатель правления ВТБ Василий Титов.



«Мы рады, что Гран-при России Формулы-1 получил поддержку ВТБ, ведущей финансовой группы нашей страны. Как компания-собственник «Сочи Автодрома» мы хотели бы поприветствовать ВТБ в качестве титульного партнера», — отметила генеральный директор НАО «Центр «Омега», промоутера Гран-при России Елена Зарицкая.



«Мы рады приветствовать в числе партнеров Формулы-1 ВТБ, который стал титульным партнером FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ. Поддержка российского этапа со стороны ВТБ ещё больше будет способствовать дальнейшему успеху мероприятия. Мы надеемся, что этот опыт сотрудничества станет первым шагом на пути к длительному и успешному партнерству», — добавил исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри.