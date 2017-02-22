Группа ВТБ стала титульным партнёром Гран-при России Формулы-1
Группа ВТБ стала титульным партнёром российского этапа Формулы-1, сообщает
пресс-служба «Сочи Автодрома».
Таким образом, в сезоне-2017 российский этап официально получит название «FORMULA 1 ВТБ
«Право быть титульным спонсором столь масштабного международного проекта открывает новые перспективы как для Группы ВТБ, так и для российского этапа чемпионата мира Формулы-1. Уверен, что наше сотрудничество станет примером эффективного спонсорства в сфере автоспорта для множества компаний. Ждём всех в Сочи
«Мы рады, что
«Мы рады приветствовать в числе партнеров Формулы-1 ВТБ, который стал титульным партнером FORMULA 1
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