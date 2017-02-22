Хельмут Марко считает, что большие команды заслуживают больше денег от «Формулы-1»
Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко не согласен с тем, что в «Формуле-1» нужно более равномерно распределять средства между командами.
Ранее небольшие команды возлагали надежду на новых владельцев «Формулы-1», считая, что они поспособствуют более справедливому распределению доходов.
— Я не хочу называть конкретные команды, но «Ред Булл» делает куда больше них для продвижения спорта, — цитирует Auto Motor und Sport Марко. — Мы больше привлекаем зрителей. Взять хотя бы прошлый сезон. Без Макса Ферстаппена он был бы пресным. И именно мы имели смелость дать ему шанс.
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