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22 февраля 2017, 15:55 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» хотелось бы заполучить в команду испанского гонщика

Директор по маркетингу компании «Рено» Тьерри Коскас признался, что французскому производителю было бы интересно заполучить в команду Ф-1 испанского гонщика.

В прошлом году команда «Рено» проявляла интерес к пилоту «Торо Россо» Карлосу Сайнсу-младшему.

«Всё возможно. Очевидно, что я хотел бы заполучить гонщика из Испании, но также пилота из Китая, Бразилии, гонщика из одной из крупных стран.

Это правда, что Испания очень важна для “Рено”. В прошлом году мы были признаны там лучшим брендом частных авто. Позиции марки “Рено” очень сильны в Испании. Так что это один из нюансов, но главным критерием для пилота всегда будет возможность показывать хорошие результаты», — цитирует Коскаса Marca.
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