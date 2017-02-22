«Рено» хотелось бы заполучить в команду испанского гонщика
Директор по маркетингу компании «Рено» Тьерри Коскас признался, что французскому производителю было бы интересно заполучить в команду Ф-1 испанского гонщика.
В прошлом году команда «Рено» проявляла интерес к пилоту «Торо Россо» Карлосу
«Всё возможно. Очевидно, что я хотел бы заполучить гонщика из Испании, но также пилота из Китая, Бразилии, гонщика из одной из крупных стран.
Это правда, что Испания очень важна для “Рено”. В прошлом году мы были признаны там лучшим брендом частных авто. Позиции марки “Рено” очень сильны в Испании. Так что это один из нюансов, но главным критерием для пилота всегда будет возможность показывать хорошие результаты», — цитирует Коскаса Marca.
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