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22 февраля 2017, 15:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В BRDC передумали продавать «Сильверстоун»

Британский автомобильный клуб (BRDC), владеющий автодромом «Сильверстоун», передумал продавать трассу.

BRDC вёл переговоры с потенциальными покупателями, в том числе с Jaguar Land Rover и MotorSport Vision, чтобы обеспечить будущее Гран-при Великобритании. Однако переговоры зашли в тупик.

«После дальнейшего анализа ситуации, в частности после продажи Ф-1 компании Liberty Media, руководство приняло решение отложить переговоры от продаже и продолжить справляться своими силами. Хотя это и не без риска, но мы чувствуем уверенность в улучшении перспектив нашего бизнеса, которое оправдывает изменение нашего решения», — цитирует председателя совета директоров BRDC Джона Гранта Autosport.
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