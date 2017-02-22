В BRDC передумали продавать «Сильверстоун»

BRDC вёл переговоры с потенциальными покупателями, в том числе с Jaguar Land Rover и MotorSport Vision, чтобы обеспечить будущее Гран-при Великобритании. Однако переговоры зашли в тупик.



«После дальнейшего анализа ситуации, в частности после продажи Ф-1 компании Liberty Media, руководство приняло решение отложить переговоры от продаже и продолжить справляться своими силами. Хотя это и не без риска, но мы чувствуем уверенность в улучшении перспектив нашего бизнеса, которое оправдывает изменение нашего решения», — цитирует председателя совета директоров BRDC Джона Гранта Autosport.