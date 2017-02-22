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22 февраля 2017, 14:22 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Сергей Сироткин: Хочу остаться в «Рено» в 2018 году

Российский гонщик Сергей Сироткин с оптимизмом смотрит на продолжение сотрудничества с «Рено».

Он стал третьим пилотом команды, а в прошлом году входил в программу развития пилотов «Рено».

— У нас был хороший опыт в прошлом году, что стало основой для сотрудничества в нынешнем, — цитирует F1i Сироткина. — Частью моей программы будет участие в пятничной практике. Я знаю, что это важная часть подготовки к гонкам. Моя цель — остаться в команде в 2018 году и прогрессировать, использовать свои возможности. Хочу показать свою ценность.
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