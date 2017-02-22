Прост: Ф-1 нужно быть похожей на Формулу-Е

«Нам нужна новая эра. Эти автомобили будут очень впечатляющими. Надеюсь, что они привлекут молодую аудиторию. Мне любопытно, что гонщики будут говорить о новых машинах после нескольких быстрых кругов со скоростными поворотами.



На данный момент тяжело говорить о видении развития Ф-1, у серии новый владелец. Но плюсом является то, что в руководстве теперь будет работать Росс Браун.



Нам нужно больше, чем видение развития. Нам нужно достичь двух объективных целей. Мы должны привлечь больше зрителей, особенно молодёжь. Для этого нам нужно больше интерактивности, это более или менее сравнимо с тем, что мы делаем в Формуле-Е. И человеческий фактор роль должен быть более выражен. Большему количеству людей интересны гонщики, а не технологии», — цитирует Проста The Juge 13.