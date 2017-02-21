Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/28854487/
21 февраля 2017, 19:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено»: Наша цель на сезон-2017 — пятое место в Кубке конструкторов

Президент «Рено Спорт» Жером Столл рассказал, какую ставит перед собой цель команда из Энстоуна на сезон-2017.

«Я думаю, что 2017 год будет важным, захватывающим годом, а также решающим. Год назад мы установили для себя цели Формуле-1. Мы также объяснили наши планы. В 2016 году нам нужно было усердно работать, чтобы сократить отставание от лучших команд.

Мы наняли много людей и полностью реорганизовали работу на двух базах — в Энстоуне и в Вири-Шатийон, чтобы добиться своей цели.

Наша цель очень проста: так как у нас сейчас первый автомобиль, полностью разработанный нами, то мы ожидаем, что станем пятыми (в Кубке конструкторов). У нас есть команда, пилоты и партнёры, чтобы достичь этой цели", — приводит слова Столла GPUpdate.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»