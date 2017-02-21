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21 февраля 2017, 18:21 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Сироткин в сезоне 2017 года будет тест-пилотом команды «Формулы-1» «Рено»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянин Сергей Сироткин в сезоне 2017 года продолжит выполнять роль тест-пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Рено». Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Сироткин в сезоне 2017 года будет тест-пилотом команды Формулы-1 Рено - Фото Увеличить
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Во вторник «Рено» представил новый болид для предстоящего сезона. На презентации присутствовали боевые гонщики команды немец Нико Хюлькенберг и британец Джолион Палмер, а также Сироткин, который был представлен как тест-пилот.

Сотрудничество россиянина с «Рено» началось в прошлом году. Сироткин по ходу сезона принял участие в двух пятничных практиках, а также в тестах в Сильверстоуне.
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