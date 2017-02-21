Вернь: Я больше не буду резервным пилотом «Феррари»
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Формулы-Е Жан-Эрик Вернь рассказал, что его сотрудничество с «Феррари» в статусе резервного пилота завершилось.
Ранее Вернь выступал в Формуле-1 в составе команды «Торо Россо».
«Я знал с самого начала, что в этом году уже не буду резервным пилотом “Феррари”. Я продолжаю общаться с командой, у нас хорошие отношения, но я не буду продолжать ездить на гонки и выполнять прежние обязанности. Работа в “Феррари” многое мне дала — я стал частью большой семьи. Сейчас я сосредоточен на гонках в
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