Вернь: Я больше не буду резервным пилотом «Феррари»

Ранее Вернь выступал в Формуле-1 в составе команды «Торо Россо».



«Я знал с самого начала, что в этом году уже не буду резервным пилотом “Феррари”. Я продолжаю общаться с командой, у нас хорошие отношения, но я не буду продолжать ездить на гонки и выполнять прежние обязанности. Работа в “Феррари” многое мне дала — я стал частью большой семьи. Сейчас я сосредоточен на гонках в Формуле-Е. Помимо этого, я хочу выступить в Ле-Мане и ещё в нескольких гонках на выносливость. Пока не могу говорить о деталях», — цитирует Верня Autosport.