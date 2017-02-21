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21 февраля 2017, 16:14 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вернь: Я больше не буду резервным пилотом «Феррари»

Пилот Формулы-Е Жан-Эрик Вернь рассказал, что его сотрудничество с «Феррари» в статусе резервного пилота завершилось.

Ранее Вернь выступал в Формуле-1 в составе команды «Торо Россо».

«Я знал с самого начала, что в этом году уже не буду резервным пилотом “Феррари”. Я продолжаю общаться с командой, у нас хорошие отношения, но я не буду продолжать ездить на гонки и выполнять прежние обязанности. Работа в “Феррари” многое мне дала — я стал частью большой семьи. Сейчас я сосредоточен на гонках в Формуле-Е. Помимо этого, я хочу выступить в Ле-Мане и ещё в нескольких гонках на выносливость. Пока не могу говорить о деталях», — цитирует Верня Autosport.
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