Сайнс-младший будет резервным пилотом «Ред Булл» в следующем сезоне «Формулы-1»
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» испанец Карлос
Сайнс-младший будет резервным пилотом «Ред Булл» в следующем сезоне. Об этом заявил советник «Ред Булл» Хельмут Марко, чьи слова приводит портал Motorsport.
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«Сайнс является нашим главным резервным пилотом на случай, если
По итогам прошлого сезона Сайнс занял 12-е место в общем зачете чемпионата. Первый этап «Формулы-1» 2017 года —
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