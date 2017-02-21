Сайнс-младший будет резервным пилотом «Ред Булл» в следующем сезоне «Формулы-1»

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Сайнс-младший имеет долгосрочный контракт с итальянской конюшней «Торо Россо», которой владеет австрийский концерн Red Bull.

«Сайнс является нашим главным резервным пилотом на случай, если что-то приключится с основными пилотами «Ред Булла», — сказал Марко.