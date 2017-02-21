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21 февраля 2017, 13:25 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Сайнс-младший будет резервным пилотом «Ред Булл» в следующем сезоне «Формулы-1»

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» испанец Карлос Сайнс-младший будет резервным пилотом «Ред Булл» в следующем сезоне. Об этом заявил советник «Ред Булл» Хельмут Марко, чьи слова приводит портал Motorsport.

Хельмут Марко заявил что испанец станет первой заменой действующим пилотам команды. Увеличить
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Сайнс-младший имеет долгосрочный контракт с итальянской конюшней «Торо Россо», которой владеет австрийский концерн Red Bull.

«Сайнс является нашим главным резервным пилотом на случай, если что-то приключится с основными пилотами «Ред Булла», — сказал Марко.

По итогам прошлого сезона Сайнс занял 12-е место в общем зачете чемпионата. Первый этап «Формулы-1» 2017 года — Гран-при Австралии — пройдет 24—26 марта.
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