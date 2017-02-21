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21 февраля 2017, 13:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Фастфуд в Финляндии назвал бургер в честь Боттаса

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что один из киосков с фастфудом в его родном городе Настоле назвал бургер в честь гонщика.

«Бургер Боттаса» стоит € 7,7, а в его состав входят две котлеты, сыр, помидоры, майонез и лук. Аналогичный бургер с одной котлетой стоит € 6. Также в меню есть «Ланч Валттери в паддоке», в состав которого входят стейк, дольки ананаса, помидоры и салат.

«Владельцы этого заведения поддерживали меня во времена выступлений в картинге. Мне повезло, потому что мне помогали многие местные компании. В сумме это давало возможность чаще тренироваться, покупать новые шины и разные другие вещи», — приводит слова Боттаса Motorsport.
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